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    HaberlerEge Haberleri Horoz’da sular durulmuyor
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    11.07.2020 - 00:00 |

    Horoz’da sular durulmuyor

    Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor’da antrenmanda eli kırılan kaleci Tolgahan Acar, sezonu kapattı.

    Horoz’da sular durulmuyor

    Deneyimli file bekçisi yapılan son antrenman esnasında elinden sakatlandı. Tedavisine başlanan kalecinin sezonu kapattığı belirtildi. Ege ekibinde kritik Trabzonspor maçında üçüncü kaleci Hüseyin Altıntaş’ın görev yapması bekleniyor. Kötü gidişe dur diyemeyen Yukatel Denizlispor’da son olarak Ogenyi Onazi krizi çıktı. Stachowiak ile Barrow’un ardından Kasımpaşa’dan kiralık gelen Ben Youssef’in sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle ayrıldığı yeşil siyahlı kulüpte, Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi de maddi konular ve ilk 11’de düzenli forma giyemediği gerekçesiyle kenti terk etti. Denizlispor yönetimi, telefonu kapalı olması nedeniyle ulaşamadığı futbolcusu için valilik ve emniyetten yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden İstanbul’da olduğu belirlenen futbolcu, kentin ileri gelenlerinin araya girip ikna etmesi sonucu güçlükle takıma dönerek antrenmana çıktı.

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