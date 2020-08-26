Horoz’dan Costa atağı

Dış transferde son olarak Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan 30 yaşındaki Boşnak golcü Muris Mesanovic’le sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan Manuel da Costa’yı gündemine aldı. Bordo mavili ekiple yolları ayırmaya hazırlanan 34 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayan yönetimin Portekiz asıllı Faslı futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. Galatasaraylı Jimmy Durmaz’la da ilgilenen yeşil siyahlıların en kısa sürede iki oyuncunun transferini açıklaması bekleniyor.