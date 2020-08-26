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    HaberlerEge Haberleri Horoz’dan Costa atağı
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    26.08.2020 - 07:00 |

    Horoz’dan Costa atağı

    Dış transferde son olarak Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan 30 yaşındaki Boşnak golcü Muris Mesanovic’le sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan Manuel da Costa’yı gündemine aldı.

    Horoz’dan Costa atağı

    Dış transferde son olarak Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan 30 yaşındaki Boşnak golcü Muris Mesanovic’le sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan Manuel da Costa’yı gündemine aldı. Bordo mavili ekiple yolları ayırmaya hazırlanan 34 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayan yönetimin Portekiz asıllı Faslı futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. Galatasaraylı Jimmy Durmaz’la da ilgilenen yeşil siyahlıların en kısa sürede iki oyuncunun transferini açıklaması bekleniyor.

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