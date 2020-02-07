BİST122.2840EURO6,580USD5,990,02ALTIN301,650,72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hoş geldin bebek!
    ABONE OL
    07.02.2020 - 07:00 |

    Hoş geldin bebek!

    Dikili Belediyesi’nce yaşama geçirilen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle anne ve babaların bütçelerine hem katkı sağlanıyor hem de bebekler, adlarına dikilen fidanlarla büyüyor.

    Hoş geldin bebek!

    Dikili Belediyesi’nce yaşama geçirilen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle anne ve babaların bütçelerine hem katkı sağlanıyor hem de bebekler, adlarına dikilen fidanlarla büyüyor. Proje kapsamında hazırlanan çantaların içinde, Dikili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların el emeğiyle ürettikleri örme battaniye, örme şapka, örme patiğin yanı sıra yeni doğan bebek bezi, bebek şampuanı, ıslak mendil, Prof. Dr. Selçuk Şirin’in kaleme aldığı ‘Yetişin Çocuklar’ adlı kitap ve doğan bebek adına dikilen fidanın sertifikası yer alıyor. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Hem ailelerimizin bütçelerine katkı sunuyor hem de bebeklerimiz adına fidan dikerek birlikte büyümelerini sağlıyoruz” dedi.

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

    Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Sıradaki Haber