Dikili Belediyesi’nce yaşama geçirilen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle anne ve babaların bütçelerine hem katkı sağlanıyor hem de bebekler, adlarına dikilen fidanlarla büyüyor. Proje kapsamında hazırlanan çantaların içinde, Dikili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların el emeğiyle ürettikleri örme battaniye, örme şapka, örme patiğin yanı sıra yeni doğan bebek bezi, bebek şampuanı, ıslak mendil, Prof. Dr. Selçuk Şirin’in kaleme aldığı ‘Yetişin Çocuklar’ adlı kitap ve doğan bebek adına dikilen fidanın sertifikası yer alıyor. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Hem ailelerimizin bütçelerine katkı sunuyor hem de bebeklerimiz adına fidan dikerek birlikte büyümelerini sağlıyoruz” dedi.