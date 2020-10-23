Hoşgeldin Elif bebek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bebek sahibi olmak için 20 yıldır bekleyen Suna Ailesi’nin mutlu günlerinde yanında oldu, Elif bebeğe hoşgeldin ziyaretinde bulundu. Geçen haftalarda Alsancak ve Güzelyalı bölgelerinde apartman görevlileri ile buluşup, sorunlarını dinleyen Başkan Batur, bu kez apartman görevlisi Veysel Suna’nın sevincini paylaştı; bebeklerini sağlıkla, huzurla mutlulukla büyütmeleri temennisinde bulundu. 13 kez uygulanan tüp bebek tedavisinin ardından 20 yıl sonra bebeklerine kavuşan Halime-Veysel Suna çifti, uzun süren bekleyişlerinin mutlu sonla nihayetlenmesinin büyük sevinç yarattığını söyledi. Başkan Batur, ilçe sınırları içinde yeni doğan her bebek için hazırladıkları paketi hediye etti. İçinde, bez, zıbın, alt-üst takım, battaniye, ıslak mendil, sabun, biberon ve şampuan gibi yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçları bulunuyor.