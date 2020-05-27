Hurda değil hazine

Gaziemir Belediyesi’nde yıllardır hurdaya çıkmayı bekleyen araçlar, koronovirüsle birlikte artan tasarruf tedbirleri kapsamında yaşama döndürülüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Makine İkmal Birimi’nde çalışan personel, belediyenin 10 yıldır atıl durum olan araçlarını kendi imkânlarıyla kullanılır hale getirdi. İki ay gibi bir sürede beş aracın yenilenmesiyle belediye, 400 bin liraya yakın tasarruf sağladı.

Hizmete başladılar

Araçların tekrar hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen sembolik törende konuşan Başkan Halil Arda, “Araçların piyasanın üçte biri fiyatına tamir edilebileceğini hesapladı. Tır, damperli kamyon, traktör, kamyonet ve yol süpürgesi, iki ay içinde motorundan yürüyen aksamına kadar onarılarak belediyenin çeşitli birimlerinin hizmetine sunuldu. Eğer biz bu araçları dışarıda tamir ettirseydik çok büyük rakamlar ödemek zorunda kalacaktık. Araçları sıfır satın almaya kalksaydık ödeyeceğimiz rakamları söylemek bile istemiyorum” diye konuştu. Destek Hizmetleri Müdürü Ferdağ Yiğit de Makine İkmal Birimi’ndeki personelin gayretli ve yoğun çalışması ile başarıya ulaştıklarını belirtti.