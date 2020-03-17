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    HaberlerEge Haberleri Hurdacı çadırları, tek tek ortadan kalktı
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    17.03.2020 - 07:00 |

    Hurdacı çadırları, tek tek ortadan kalktı

    Karşıyaka Belediyesi, Şemikler’de hurdacılar tarafından kurulan baraka ve çadırları kaldırdı, kentin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu.

    Hurdacı çadırları, tek tek ortadan kalktı

    Karşıyaka Belediyesi, Şemikler’de hurdacılar tarafından kurulan baraka ve çadırları kaldırdı, kentin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu. Çevre ve asayiş konusunda yaşanan ciddi sıkıntılara son vermek amacıyla tüm kaçak unsurlar tek tek yıkıldı, arazi tamamen boşaltıldı ve temizlendi. Yapılan çalışmanın kalıcı hale gelmesi için Emniyet işbirliğinde gerekli tüm tedbirler alındı.

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