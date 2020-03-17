17.03.2020 - 07:00 |
Hurdacı çadırları, tek tek ortadan kalktı
Karşıyaka Belediyesi, Şemikler’de hurdacılar tarafından kurulan baraka ve çadırları kaldırdı, kentin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu.
Karşıyaka Belediyesi, Şemikler’de hurdacılar tarafından kurulan baraka ve çadırları kaldırdı, kentin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu. Çevre ve asayiş konusunda yaşanan ciddi sıkıntılara son vermek amacıyla tüm kaçak unsurlar tek tek yıkıldı, arazi tamamen boşaltıldı ve temizlendi. Yapılan çalışmanın kalıcı hale gelmesi için Emniyet işbirliğinde gerekli tüm tedbirler alındı.
00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.