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    HaberlerEge Haberleri İbadete kapanan cami 5 kez soyuldu
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    25.11.2020 - 00:02 |

    İbadete kapanan cami 5 kez soyuldu

    KUŞADASI’NDA 6 yıl önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle ibadete kapatılan Mustafa Adalıoğlu Cami hırsızların hedefi haline geldi.

    İbadete kapanan cami 5 kez soyuldu

    Aradan geçen sürede 5 kez hırsız giren camiden halı, klima, kamera ve imam için alınan cübbe ile değerli tüm eşyalar çalındı. Camide 13 yıldır gönüllü olarak çalışan 87 yaşındaki Çelik Anmaç, “Caminin halılarını cebimizden 35 bin lira harcayıp kendimiz yaptırdık. Burada 2 tane klima vardı, çalındı. Caminin yeniden ibadete açılmasını istiyoruz” dedi. 

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