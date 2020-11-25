İbadete kapanan cami 5 kez soyuldu

Aradan geçen sürede 5 kez hırsız giren camiden halı, klima, kamera ve imam için alınan cübbe ile değerli tüm eşyalar çalındı. Camide 13 yıldır gönüllü olarak çalışan 87 yaşındaki Çelik Anmaç, “Caminin halılarını cebimizden 35 bin lira harcayıp kendimiz yaptırdık. Burada 2 tane klima vardı, çalındı. Caminin yeniden ibadete açılmasını istiyoruz” dedi.