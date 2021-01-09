İbrahim Akın krizi

1. Lig ekiplerinden Altay’da futbolu bıraktıktan sonra altyapı direktörlüğü görevine getirilen İbrahim Akın, yönetim kurulu kararıyla 1.5 ay önce görevinden uzaklaştırıldığını tesadüfen karşısına çıkan bir belge ile öğrendiğini söyledi. Akın, “6 ay önce yetkili bir yönetici tarafından tesislere davet edildim ve tarafıma sportif direktörlük görevi teklif edildi. Evet cevabı vererek görev günümü beklemeye başladım. Ancak bunca zamana rağmen benimle iletişime geçilmedi” şeklinde konuştu.

Yönetim ise, İbrahim Akın’ın 1 yıldır kulübe uğramadığını iddia etti, “İbrahim Akın’a hiçbir şekilde kulübümüz ve yönetim kurulumuz tarafından bir evrak verilmediğini, böyle bir evrakın olmadığını, Akın’ın yönetim kurulumuz ve başkanımız dahil kimseyle görüşmediğini, üstelik bir senedir de kulübe gelmediğini dile getirmek istiyoruz. Pandemi sebebiyle futbol altyapı takımlarımızın bir süredir faaliyetlerini durdurduğunu, kendisinin buna rağmen konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak için dahi kulübe gelmediğini de belirtmek istiyoruz” denildi.