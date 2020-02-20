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    HaberlerEge Haberleri İduğ ve Ekmekçioğlu'ndan amatöre tam destek
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    20.02.2020 - 07:00 |

    İduğ ve Ekmekçioğlu'ndan amatöre tam destek

    Altay-Yeşilova birlikteliğine aracılık eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova’daki amatör kulüplerle profesyonel liglerde mücadele eden İzmir kulüpleri arasında köprü olmayı sürdürüyor

    İduğ ve Ekmekçioğlu'ndan amatöre tam destek

    Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız ve İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Murat Keser’in de katıldığı toplantıda, amatörlerin profesyonel kulüplerin en önemli kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan İduğ, “Özellikle üst liglerde çok sayıda yabancı oyuncu forma giyiyor. Bu kulüplerimiz için büyük yük. Amatörden yetişecek futbolcuların Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig olmak üzere İzmir’in profesyonel kulüplerinde forma giymesi en büyük arzumuz. Bornova ile güçlü bağları olan Altay ile Yeşilovaspor birlikteliği bir başlangıç oldu” dedi.
    İzmir’de amatör futbolun yükünü Bornova’nın çektiğini vurgulayan İduğ, “Daha çok tesis yapıp, amatörlerimizin hizmetine ve profesyonel kulüplerimizin altyapılarına sunacağız. Bornova Şehir Stadı’nı amatörlerin çok daha fazla yararlanabileceği şekilde yenileyeceğiz. Bu sahalarda amatör kulüpler ile profesyonel kulüplerin işbirliği yaptığını görmek en büyük arzumuz” diye konuştu.

    ‘Yanınızdayız’

    Altay Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da amatörden gelen bir başkan olarak her zaman amatör kulüplerle işbirliğine ve onlara desteğe hazır olduklarını vurguladı, “İduğ’un ve Bornovalı amatörlerin desteği bizi fazlasıyla memnun ediyor. Onları her maçımızda görmek istiyoruz. Altyapı ekolünün Türkiye’deki ilk temsilcilerinden olan ve şu anda da 10 bine yakın gence altyapı hizmeti veren Altay Kulübü her zaman amatörlerin yanında olacaktır ve işbirliği yapacaktır” dedi.

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