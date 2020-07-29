İGC, 74 yaşında

Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranları bir araya toplamak, gazetecilerin mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korumak, geliştirmek, aralarındaki dayanışmayı arttırmak ve faaliyette bulunmak amacıyla 28 Temmuz 1946’da kurulan İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 74. yaşını kutluyor. İGC, İzmirli basın emekçilerinin varlığıyla, dik duruşundan taviz vermeden, her koşulda ifade özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını savunarak yoluna devam ediyor.

8. yılını kutluyor

İGC’nin, adını İzmir’den kurtuluş tarihinden aldığı 9 Eylül Gazetesi de, 8’inci yaşına girdi. Yönetim Kurulu, “Basın emekçilerinin temsilcisiyiz. Bu nedenle gazetecilerin meslekte ilerlemelerini sağlamak, hayat şartlarının daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, eserlerini, mesleki çalışmalarını desteklemek ana hedeflerimiz arasında” mesajını verdi.

Aytaç Sefiloğlu’nda ödüller dağıtıldı...

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek amacıyla 21. kez düzenlediği Aytaç Sefiloğlu Yarışması’nda ödül alan gazeteciler ve eserleri belirlendi. Haber,araştırma ve inceleme dalında TRT’den Sonay Teker “İzmir Temiz Enerji’de Birincilik Kürsüsünde’yle birinci, 9 Eylül Gazetesi’nden Murat Ervin ‘Sahibinden Değil Krizden’ ile ikinci oldu. İlkses Gazetesi’nden Nurettin Baki de, ‘Dünya Talep Ediyor Türkiye PAS Geçiyor’ haberiyle üçüncü sırada yer aldı. Röportaj dalında Hürriyet Gazetesi’nden Mete Tamer Omur ile 9 Eylül’den Sinan Keskin ilk sırayı paylaştı. Hasan Ercazip ikinci, Ticaret Gazetesi’nden Seda Gök ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.