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    HaberlerEge Haberleri ‘İhracata topuk sesi gerekiyor’
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    21.11.2020 - 07:00 |

    ‘İhracata topuk sesi gerekiyor’

    EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, dışsatımcı kadın ve erkek sayısı dengelendiğinde hedeflerin yakalanacağını ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılabileceğini belirtti

    ‘İhracata topuk sesi gerekiyor’

    Dünya Kadın Girişimciler Haftası ve 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nü kutlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye ne zaman erkek ihracatçı sayısıyla, kadın ihracatçı sayısını dengelerse o zaman, ihracat hedeflerini yakaladığı gibi, gelişmiş ülkeler seviyesine de ulaşabilir” dedi. 40 yaş altı genç ihracatçıların, dış ticaret dünyasına daha fazla katkı verebilmesi amacıyla EİB bünyesinde, Genç İhracatçılar Konseyi kurduklarını belirten Eskinazi şöyle konuştu:
    ‘Temsil sayısı artıyor’
    “EİB GİK’te kendi şirketlerinde ortak konumunda olan 103 genç ihracatçımız yer alıyor. Bu ihracatçıların 34 tanesi kadın ihracatçılarımızdan oluşuyor. EİB GİK’te kadın ihracatçılar açısından yarı yarıya olmasa bile yüzde 33 seviyesinde temsile ulaştık. Bu sayı önümüzdeki süreçte Ege Bölgesi ihracatında kadınların topuk seslerinin daha gür çıkacağına işaret ediyor. Türkiye geneli ihracatçı birliklerimizde 55 kadın ihracatçımızın yer aldığı TİM Kadın İhracatçılar Konseyi’nde ise EİB’i 18 kadın ihracatçımızla temsil ediliyor. Bu dönem EİB yönetim kurullarında 4 tanesi Başkan Yardımcısı olmak üzere 16 kadın temsilcimiz var. Bir önceki döneme göre yüzde 100 artış sağladık. Hedefimiz, ilerleyen süreçte bu temsilin yüzde 50’ye ulaşması.”

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