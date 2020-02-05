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    05.02.2020 - 07:00 |

    İhracatta Ege farkı

    Türkiye’nin tarım ürünleri dışsatımının 4 milyar 932 milyon liralık kısmını Ege Bölgesi karşıladı. Gıda ürünlerinin payı 3 milyar 475 milyon dolara ulaştı

    İhracatta Ege farkı

    Su ürünleri, kuru meyve, meyve sebze mamulleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı, baharat, yağlı tohumlar sektörlerinde Türkiye lideri olan Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatı 2019’da 4 milyar 932 milyon dolar oldu. Dünya genelinde 174 ülke sofralarını Ege lezzetleri ile donatıldı, tarım ürünleri ihracatı içinde gıda ürünlerinin payı 3 milyar 475 milyon dolara ulaştı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 957 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nden yapılan gıda ürünleri ihracatında ilk sırada yer aldı, kuru meyve sektörü 893 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

    Sürdürülebilirlik yılı

    Yaş meyve sebze ve mamulleri dışsatımı 890 milyon dolara yükseldi. 2019’da Ege Bölgesi’nin ihracat artış rekortmeni olan hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatını yüzde 10’luk gelişimle 443 milyon dolara taşıdı. Zeytin ve zeytinyağı sektörü 177 milyon doları ülkeye kazandırdı, odundılı orman ürünlerinin dışsatımı 91 milyon doları buldu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, “2020 yılında EİB olarak sürdürülebilirlik yılı ilan ettik. Sürdürülebilir, sağlıklı ve katma değerli gıda üretimi ve ihracatı için su, enerji, toprak ve diğer tüm kaynakları en optimum şekilde kullanmayı ilke edindik” dedi.

    Yüzde 70’lik katkı

    Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de, “Gıda ihracatında zirvede yer aldık. Su ürünleri sektörümüzün Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 1 milyar 37 milyon dolarlık rekor ihracata Egeli balıkçılarımız yüzde 70 oranında katkı koydu” diye konuştu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise, hedeflerinin 1 milyar dolarlık dışsatım olduğunu belirtti. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, “2020 yılında bitkisel yağ, yağlı tohumlar ve diğer ihraç kalemlerimizle 500 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmak için çalışacağız” dedi.

    91 bin ton zeytin

    Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Sofralık zeytin ihracatında tarihimizin en başarılı sezonunu geride bıraktık. 91 bin ton sofralık zeytin ihracatı karşılığı 141.5 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdık” şeklinde konuştu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da, “Dünya genelinde sağlıklı gıda tüketimi yükselen değer. Bu trend ile insanlar tuzdan kaçınırken, baharatlara yönelir hale geldi. Sağlıklı beslenmeye dünya daha fazla yatırım yaptıkça bizim ihracat rakamlarımızda katlanarak artacak” ifadesini kullandı.

     

     

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