İhtiyaç sahipleri Algem’le mutlu

Altıeylül Belediyesi ‘nin Algem birimi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz eşya, giysi ve gıda yardımını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu yılın ilk altı ayında Algem vasıtasıyla 8 bin 600 kişiye gıda, 467 aileye giyim, 86 aileye kömür yardımı ile 11 bin öğün sıcak yemek yardımında bulundu.

Komisyon kuruldu

Desteklerin aralıksız devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Algem, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sahip çıkıyor. ‘Derdim var’ diyen vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, onların yanında olmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahibi vatandaşların kurulan bir komisyon tarafından tespit edildiğini belirten Başkan Avcı, “Kurulan komisyon da Altıeylül Meclisi’nde bulunan tüm partilerin temsilcileri bulunuyor. Bu konuda bizlere destekte bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Hiçbir vatandaşı ötekileştirmediklerini kaydeden Avcı, “Millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi döneminde Algem birimimiz kanalıyla gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yardımına koştuk ve sıkıntılarına derman olmak için yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık” diye konuştu.

Destek çağrısı

Giyim yardımlarını 2 yıldan beri sıfır kıyafet olarak yaptıklarını söyleyen Başkan Avcı, şöyle devam etti:

“Giyim yardımlarımız, aile üyelerinin sayısına göre 150 liradan 700 liraya kadar yılda 2 kez olmak kaydıyla yapılmakta. Bu şekilde çocuklarımızın, ailelerimizin ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek bizi mutlu ediyor. Yardım yapmak isteyen hayırseverler, Algem birimimize başvurarak sıfır kıyafet bağışında bulunabilir. Bir nebze de olsa ihtiyacı olan hemşehrilerimizin yüzünü güldürebilir.”