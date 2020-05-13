İhtiyaç sahipleri için seferberlik

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi ve hijyen kiti dağıtımına devam ediyor. Belediye, Ramazan ayının başından itibaren ihtiyaç sahiplerine 7 bin erzak kolisi ve 2 bin 500 hijyen kiti ulaştırdı. Başkan Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız. Onların mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.