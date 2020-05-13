13.05.2020 - 07:00 |
İhtiyaç sahipleri için seferberlik
Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi ve hijyen kiti dağıtımına devam ediyor.
Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi ve hijyen kiti dağıtımına devam ediyor. Belediye, Ramazan ayının başından itibaren ihtiyaç sahiplerine 7 bin erzak kolisi ve 2 bin 500 hijyen kiti ulaştırdı. Başkan Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız. Onların mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.