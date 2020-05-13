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    HaberlerEge Haberleri İhtiyaç sahipleri için seferberlik
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    13.05.2020 - 07:00 |

    İhtiyaç sahipleri için seferberlik

    Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi ve hijyen kiti dağıtımına devam ediyor.

    İhtiyaç sahipleri için seferberlik

    Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi ve hijyen kiti dağıtımına devam ediyor. Belediye, Ramazan ayının başından itibaren ihtiyaç sahiplerine 7 bin erzak kolisi ve 2 bin 500 hijyen kiti ulaştırdı. Başkan Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız. Onların mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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