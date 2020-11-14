İhtiyaç sahiplerine kitap kampanyası

Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda Yunusemre Kent Konseyi ilçe genelinde kitap ve oyuncak seferberliğini My Kolej’den başlattı. Kampanya kapsamında merkezi okullarda kitap ve oyuncak kumbaraları yerleştirilecek. Yapılacak çalışma kapsamında toplanacak hikaye, test kitapları, romanlar ve çeşitli eserlerle kullanılmış oyuncaklar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.