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    HaberlerEge Haberleri IKEA Meksika Akay’a emanet
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    04.08.2020 - 07:00 |

    IKEA Meksika Akay’a emanet

    Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden 2009 yılında mezun olan, IKEA Türkiye’de çalışmaya başlayan Akay, son 8 aydır Meksika’da iç mekan tasarım lideri olarak görev alıyor

    IKEA Meksika Akay’a emanet

    Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Can Akay, 8 aydır Meksika’da iç mekan tasarım lideri olarak çalışıyor. IKEA Türkiye’de iş hayatına başlayan Akay, öğrenci olduğu yıllarda Erasmus Programı ile Portekiz’in Porto kentindeki Escola Superior de Artes e Design’da eğitim aldığını, mezuniyet sonrası yöneticilik vasıflarını aldığı uluslararası eğitimlerle pekiştirdiğini ifade etti.
    Mezunlara tavsiyeler
    3.5 yıl iç mimarlık, 3.5 yıl iç mimari ekip yöneticiliği, 2 yıl Türkiye ülke iç mimari yöneticiliği görevini yürüten Akay, “8 aydır Meksika organizasyonu kurmak için ülke yöneticiliği yapıyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum ve herkese yeni bir şeyler öğrenmesini tavsiye ediyorum. Öğrendiğim en önemli şey, herkesin kendi gelişiminden sorumlu olduğu. Her zaman hedeflerim oldu. Hep bir sonraki adımımı planladım, bazen başardım bazen de yanıldım ya da planlarım olması gerektiği gibi gelişmedi. Benim için 20 yıl aynı pozisyonda çalışmak ile yükselmek arasında bir fark yok. En önemli şey, mutlu olarak çalışabilmek” diye konuştu.

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