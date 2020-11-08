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    08.11.2020 - 00:00 |

    İki ezeli rakip karşı karşıya

    Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda bugün İzmir’in ezeli rakipleri Göztepe ile Karşıyaka kozlarını paylaşacak.

    İki ezeli rakip karşı karşıya

    Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak derbi mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle salona seyirci alınmayacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV’den naklen yayınlanacak. Ezeli rakipler puan için mücadele edecekler. Her iki takımın da bir önceki maçları yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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