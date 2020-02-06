06.02.2020 - 01:41 |
İki ilçeye ilgi arttı
Türkiye İstastik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2019 yılı sonuçlarına göre, Manisa’nın nüfusu yaklaşık 10 bin kişi arttı, en fazla artış olan ilçe 7 bin 116 kişiyle Yunusemre oldu.
Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, ilçenin geleceğini hazırlamak için var güçleri ile çalıştıklarını kaydetti. Başkan Çerçi, “Her bir vatandaşımızın geleceğe güven ile bakabilmesi, çocuklarımıza daha güzel bir Yunusemre bırakabilmek amacıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.
680 kişi eklendi
Saruhanlı’da ise nüfus, bir önceki yıla göre 680 kişi arttı, 55 bin 340 oldu. Başkan Zeki Bilgin, ilçenin güncel nüfusunda merkezde artış, kırsal mahallelerde düşüş görüldüğünü, genel anlamda bir nüfus artışı olduğunu bildirdi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.