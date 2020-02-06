İki ilçeye ilgi arttı

Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, ilçenin geleceğini hazırlamak için var güçleri ile çalıştıklarını kaydetti. Başkan Çerçi, “Her bir vatandaşımızın geleceğe güven ile bakabilmesi, çocuklarımıza daha güzel bir Yunusemre bırakabilmek amacıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.



680 kişi eklendi



Saruhanlı’da ise nüfus, bir önceki yıla göre 680 kişi arttı, 55 bin 340 oldu. Başkan Zeki Bilgin, ilçenin güncel nüfusunda merkezde artış, kırsal mahallelerde düşüş görüldüğünü, genel anlamda bir nüfus artışı olduğunu bildirdi.