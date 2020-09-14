İki mahalleyi sevindirdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sorunları yerinde çözmeye devam ediyor. Alan gezilerini sürdüren Günel’in son durağı Karaova ve Kadıkalesi mahalleleri oldu. Vatandaşla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Günel, bölgede yaşanan sorunları birinci ağızdan dinledi; talepleri tek tek not aldı. Mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi veren Günel, Enerya Enerji A.Ş. Bölge Müdürü Osman Ersöz ile yaptıkları toplantıda her iki mahalleyi de doğalgaz hattı yatırım planına dahil ettiklerini belirtti.



2021’de başlayacak



Başkan Güneli “Karaova ve Kadıkalesi Mahallesi’nde doğalgaz hattı döşeme çalışmalarına 2021 yılında başlanacak. Aydın Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle Kuşadası’nda doğalgazı olmayan ev kalmayacak. Bizim tek bir önceliğimiz, tek bir hedefimiz var o da Kuşadası’nı yeniden yapılandırıp, ayağa kaldırmak” dedi.



Karaova ve Kadıkalesi Mahallesi’nde yaşanan problemlerin çözümü için de en yakın zamanda harekete geçeceklerini ifade eden Başkan Günel, şunları dile getirdi:



“Taleplerinizin çoğunun çözümü mümkün. Bunun için en yakın zamanda çalışmalara başlayacağız. İlçe genelinde yol yapım seferberliğimiz hızla devam ediyor. Kuşadası’nda son 20 yılda yapılan yolu biz 1 yılda yaptık. İki mahallemizde de bozuk yol kalmayacak. Bize her alanda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da çok teşekkür ediyorum.” Ardından Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı’na giden Başkan Günel, çalışmalarına devam edilen kamp alanıyla ilgili bilgi aldı, kamp merkezinin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.