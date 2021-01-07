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    07.01.2021 - 00:02 |

    İki savaştan galip çıktı

    Kütahya’da yaşayan 79 yaşındaki Sultan Arslan, hem koronavirüsü hem de kanseri yendi.

    İki savaştan galip çıktı

    Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Özel Sada Hastanesi’ne başvuran Arslan için, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara tarafından yapılan muayenenin ardından acil ameliyat kararı alındı. Operasyon öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Arslan, özel olarak sterilize edilen ameliyathanede başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kara, “Akciğerlerinde Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı olarak rahatsızlık olduğu için genel anestezi kararı almadık. Lokal anesteziyle belden aşağısını uyuşturarak operasyonu gerçekleştirdik. Aslında Kovid-19 savaşında kamu hastanelerinde çalışan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımız bizim yaptığımızdan daha fazlasını yapıyor” dedi.

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