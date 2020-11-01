İki yeni proje daha!

Evak İnşaat ve Emiroğlu Group ortaklığı ile kurulan Viven İnşaat, İzmir’de yapımını sürdürdüğü Viven Tower ve Viven Vogue projelerinin ardından iki yeni proje için daha düğmeye bastı. Viven İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Yolçi, Yaşar Üniversitesi’nin yanında konumlanan Viven Life ve Mistral yapı ortaklığıyla yaşama geçirilecek olan Bayraklı’daki Viven Port projelerinin kente değer katacağını ifade etti.

Yaklaşık 45 senedir aile olarak inşaat sektöründe önemli deneyimler kazandıklarını dile getiren Yolçi “İzmir’in en gözde lokasyonlarında sıra dışı tasarımlara imza atıyoruz. Toplamda 500 milyon liralık yatarım maliyeti gerçekleştireceğiz. Ama bunun ekonomiye kazandıracağı değer iki katı olacak. Bir milyar liralık ciro hedefimiz bulunuyor. Ekip olarak ilk günkü heyecanımızı koruyoruz” dedi. İzmir’de 2 yıllık bir süre sonunda 4 projeyi yaşama geçireceklerini kaydeden Yolçi, “Viven Tower, 241 daire ve 6 ticari alandan oluşuyor. 18 ay içinde sahiplerine teslim edeceğiz. Yüzde 85 oranında satış gerçekleştirdik. Viven Vogue ise 23 kattan oluşuyor ve 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerine sahip 184 konut bulunuyor. 15 ay sonunda teslim edeceğiz, yüzde 95 oranında satıldı. Yıl sonunda yapımına başlayacağımız Viven Life’da ise 50 adet 1+0 ve 227 adet 1+1 dairemiz bulunuyor. İçinde otel ve ticari alanlar mevcut. Alt kısmında ise gastronomi alanında önemli firmalara ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

Çeşme ve Alaçatı sırada

Alsancak Limanı yakınında 30 katlı olarak tasarlanan Viven Port projesi hakkında bilgi veren Viven İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Alim Emiroğlu , “Arkas Holding, Atay Holding ve Mistral Yapı’nın bizi tercih etmelerinden ötürü gurur duyuyoruz. Çeşme ve Alaçatı’da da yeni yatırımlarımız olacak. Şirket merkezimizi Mistral’in 47’inci katına taşıyacağız. Böylelikle Avrupa’nın en yüksekte bulunan inşaat ofisi olacağız” şeklinde konuştu.