İkinci YEDAM yolda

Üç psikolog, iki sosyal hizmet uzmanı ve bir halkla ilişkileri uzmanından oluşan altı kişilik ekiple hizmet verdiklerini belirten Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, “YEDAM’da bir yılda danışanlarla toplam 825 görüşme yapıldı. Danışanların yaklaşık yüzde 32’si madde, yüzde 29’u tütün, yüzde 27’si alkol, yüzde 8’i kumar ve yüzde 3’ü internet bağımlılığı sebebiyle başvurdu. Artan ihtiyaç nedeniyle ikinci merkezin açılması için hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.