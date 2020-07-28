İklim etkisi araştırılacak

Bergama Kozak bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından çam fıstığında verimin düşmesi üzerine 2019 yılında Türkiye Ormancılar Derneği ile işbirliği protokolü imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bölgedeki çalışmalarını yeniden başlattı. Bölgeye iki hava kirliliği ölçüm istasyonuyla iki meteoroloji istasyonu kuran Büyükşehir, verim düşüklüğüne neden olan tüm olasılıkları göz önünde tutarak kapsamlı bir çalışma yürütecek.

‘Her açıdan yaklaşıyoruz’

Projeyle tüm olasılıkları göz önüne alacaklarını belirten Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sezgin Özden, “Mevcut projeler sadece böceğe yoğunlaşıyor. Biz iklim değişikliğinin de önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Elbette böcekle mücadele için geliştirdiğimiz yöntemler var ve yakın zamanda uygulamaya başlayacağız. Yürüttüğümüz sosyoekonomik araştırmayla da üreticiler, köylüler, işletme sahipleri ve kooperatiflerle görüşmeler yaptık. Fıstık üretiminin biyofizik, ekonomik, kültürel ve teknik boyutlarını da anlayıp aksayan yerlere müdahale etme şansımız olacak” dedi.