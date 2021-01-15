İklim krizine karşı AKILLI TARIM

Egeli ihracatçılar, 11-17 Ocak Tarım Haftası’nda iklim krizine dikkat çekti. Dünyadaki sera gazı emisyonlarının dörtte birinin gıda üretiminden kaynaklandığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, tohum bankaları, tarım alanlarının korunması ve genişletilmesi, gıda israfının önlenmesi için birçok proje hayata geçiriliyor. Marka değerimizi, ürünlerimizi yarınlarda var olacak yeniliklerle donatabiliriz” dedi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, “Tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması, biyolojik çeşitliliği korumak, çiftçilerimizi doğru üretim yöntemlerine yönlendirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

İnovasyon vurgusu

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, “Kuraklık ve gıda güvenliği, önlem aldığımız öncelikli konular arasında yer alıyor” dedi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise, “Birim alandan alınan verimi arttırmanın tek yolu dijital tarım” ifadelerini kullandı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Ekosistemi canlandırmak için tarım sektöründe inovasyonu devreye sokmalıyız” diye konuştu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da, sürdürülebilir üretim-tüketim zincirinin Ar-Ge ve inovasyonla sağlanması gerektiğini ifade etti.