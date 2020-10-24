24.10.2020 - 07:00 |
İlber Ortaylı Cumhuriyet’i anlatacak
BASİFED tarafından, EGİAD, ESİAD ve İZSİAD işbirliğiyle Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yılı kapsamında düzenlenecek olan online toplantıya, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olacak.
BASİFED tarafından, EGİAD, ESİAD ve İZSİAD işbirliğiyle Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yılı kapsamında düzenlenecek olan online toplantıya, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olacak. Etkinlik, 29 Ekim Perşembe günü, 17.30- 18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.BASİFED Başkanı Hasan Küçükkurt, “Cumhuriyet’in kazanımlarını Ortaylı’dan dinlemek son derece doyurucu ve güzel olacaktır. Toplantımıza herkesi bekliyoruz” diye konuştu.