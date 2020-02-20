İlçe genelindeki metruk binalar tek tek yıkılıyor

BAYRAKLI Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri terk edilmiş haldeki metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Turan Mahallesi’ndeki çalışmalar, Mansuroğlu Mahallesi’nde sürecek. Vatandaş, can ve mal güvenliğini tehdit eden mekanlarda uyuşturucu madde kullanan gençlerin de kaldığını belirtti, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.