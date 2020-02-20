20.02.2020 - 07:00 | | İZMİR DHA
İlçe genelindeki metruk binalar tek tek yıkılıyor
BAYRAKLI Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri terk edilmiş haldeki metruk yapıların yıkımına devam ediyor.
BAYRAKLI Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri terk edilmiş haldeki metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Turan Mahallesi’ndeki çalışmalar, Mansuroğlu Mahallesi’nde sürecek. Vatandaş, can ve mal güvenliğini tehdit eden mekanlarda uyuşturucu madde kullanan gençlerin de kaldığını belirtti, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.