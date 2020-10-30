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    30.10.2020 - 07:00 |

    İlçenin dört bir yanı süslendi

    Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

    İlçenin dört bir yanı süslendi

    Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bayramyeri, Atatürk Bulvarı ve Delikliçınar Meydanı’ndaki esnafı ziyaret etti. Başkan Doğan, esnafın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı; işyerlerine asmaları için bayrak dağıttı. Başkan Doğan, “Büyük bir inançla, sarsılmaz bir iradeyle elde edilen zaferin ardından yükselen büyük bir değerdir Cumhuriyet” dedi.

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