01.04.2020 - 00:02 |
İlçeye giriş çıkışlar kontrol altına alındı
Muğla’nın Datça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeye girişler denetleniyor.
Yapılan denetimlerde durdurulan otomobillerin içerisinde bulunan kişilere, ilçeye geliş nedenleri soruluyor, jandarma görevlileri tarafından ateşleri ölçülüyor. Denetimlerde, ateşi yüksek olan herhangi bir kişiye rastlanmadığı bildirildi.
Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.