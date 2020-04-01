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    HaberlerEge Haberleri İlçeye giriş çıkışlar kontrol altına alındı
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    01.04.2020 - 00:02 |

    İlçeye giriş çıkışlar kontrol altına alındı

    Muğla’nın Datça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeye girişler denetleniyor.

    İlçeye giriş çıkışlar kontrol altına alındı

    Yapılan denetimlerde durdurulan otomobillerin içerisinde bulunan kişilere, ilçeye geliş nedenleri soruluyor, jandarma görevlileri tarafından ateşleri ölçülüyor. Denetimlerde, ateşi yüksek olan herhangi bir kişiye rastlanmadığı bildirildi.

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