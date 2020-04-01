İlçeye giriş çıkışlar kontrol altına alındı

Yapılan denetimlerde durdurulan otomobillerin içerisinde bulunan kişilere, ilçeye geliş nedenleri soruluyor, jandarma görevlileri tarafından ateşleri ölçülüyor. Denetimlerde, ateşi yüksek olan herhangi bir kişiye rastlanmadığı bildirildi.



