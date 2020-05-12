12.05.2020 - 07:00 |
İlhan Palut’un acı günü
Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, annesi Leyla Palut’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, annesi Leyla Palut’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören anne Palut, dün Hatay’da hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan genç teknik adam apar topar İzmir’den ayrılarak memleketi Hatay’a gitti. Leyla Palut’un cenazesinin Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan sarı kırmızılılarda gelecek sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği orta saha oyuncuları Celso Borges ve Andre Poko’ya taliplerin çıkması yönetimi rahatlattı. Oyuncular İspanya ve Fransa’dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
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