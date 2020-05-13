İlk 10’a demir atan İzmirli

Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (EGE Teknopark) bünyesinde, TÜBİTAK desteği ile 2018 yılında kurulan “Ruby Games” firmasının geliştirdiği oyun, dünya çapında ses getirdi. Hunter Assassin, Andorid ve IOS platformlarında, 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm oyun türlerinde “Dünyanın En Çok İndirilen Oyunu” oldu.

‘Destek veriyoruz’

EGE Teknopark’taki firmaların her geçen gün başarılı işlere imza attıklarını belirten Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Yaratılan Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminin meyvelerini topluyoruz. Burada destek gören pek çok firmamız çeşitli alanlarda ses getiriyor” dedi.

Ruby Games’in çalışmaları hakkında bilgi veren firma kurucusu Mert Can Kurum ise, “10 farklı oyun geliştirdik. İlk başarımız, ‘Sling Drift’ isimli mobil oyunumuzun, ABD menşeli Tastypill ile yapılan anlaşmayla Android ve IOS işletim sistemlerinde yayınlanması oldu. İlk iki günde bir milyona yakın indirme alan oyun, 22 ülkede en çok oynanan ilk 10 arasına girdi; ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya’da ise en çok oynananlar arasında yerini aldı. Hunter Assassin ile başarımızı daha da artırdık. App Annie tarafından yapılan, dünyada en çok indirilen oyunlar çalışmasında, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) merkezli geliştiriciler tarafından piyasaya sunulan mobil oyunlar içinde ‘Hunter Assassin’ birinci sırada yerini aldı” diye konuştu.