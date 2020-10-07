İlk çekiç vuruldu

Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, Yılancı Burnu’nda düzenlenen toplantı ile başladı. Başkan Ömer Günel, ilçenin kültür ve sanatla anılan bir kent haline gelmesini istediklerini söyledi, “İlçemize 25 günlük sempozyum sonunda 9 heykel hediye edilecek. Yeni inşa ettiğimiz ve düzenlediğimiz her alanı sanatla şekillendirmek istiyoruz. Çünkü sanatı sokaklara taşıyan kentlerin büyük bir değer kazandığını biliyoruz. Sempozyuma ilgi duyan herkesi bekliyoruz” dedi. Sempozyuma bu yıl, Rusya’dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, ülkemizden İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Hakan Çınar, Sıtkı Eryılmaz, Roben Divarcı ile küratörler Özlem ve Hakan Şengönül katılıyor.