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    24.10.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    İlk kitap heyecanı

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Zeki Hozer “Pandemik ve Nonpandemik Yazılar” isimli kitabını, İEÜ Medical Park Hastanesi lobisinde davetlilere imzaladı.

    İlk kitap heyecanı

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Zeki Hozer “Pandemik ve Nonpandemik Yazılar” isimli kitabını, İEÜ Medical Park Hastanesi lobisinde davetlilere imzaladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, Genel Müdür Veysi Kubba’nın da katıldığı imza gününde Hozer, “İlk kitabımın heyecanını yaşıyorum. İkinci kitabım ise baskı aşamasında. Wesida Kitap&Yayıncılık tarafından basılan eserim büyük ilgi gördü. Kitabımda bir yıl içinde sağlıkla ilgili günleri temel alan bir yazma algoritmi oluşturdum. Bunun dışında güncel konular ile son zamanlarda yaşadığımız küresel pandemi için de birçok yazı kaleme aldım” diye konuştu.

    İlk kitap heyecanı

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