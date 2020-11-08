08.11.2020 - 02:00 |
İmamoğlu’ndan ‘geçmiş olsun’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. İmamoğlu, “Depremde yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun. Kurtulanlar, hele ki çocuklar bizi çok mutlu etti” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin deprem bölgesinde inceleme yaptığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu manzarayı İstanbul’a endeksleyerek görmeye çalıştık. Bugün de gözlem için meclis üyelerimiz, teknik ekibimiz bana eşlik ediyor.”
İmamoğlu’na teşekkür eden Başkan Soyer de, “Deprem riski, İzmir için her zaman var. Çünkü bu kırılan fay, Ege Denizi’nde 70 kilometre ötemizde. Karada bir fay kırılsaydı daha büyük felaketler olacaktı. Bunu uyarıcı deprem olarak ele alıyoruz. Şu an için çok ucuz atlattık” dedi.