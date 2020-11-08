İmamoğlu’ndan ‘geçmiş olsun’

İmamoğlu’na teşekkür eden Başkan Soyer de, “Deprem riski, İzmir için her zaman var. Çünkü bu kırılan fay, Ege Denizi’nde 70 kilometre ötemizde. Karada bir fay kırılsaydı daha büyük felaketler olacaktı. Bunu uyarıcı deprem olarak ele alıyoruz. Şu an için çok ucuz atlattık” dedi.