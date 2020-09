İmar müjdesi

İzmir’in yıllardır çözüm bekleyen İnciraltı imar sorunu ve Çiğli Harmandalı düzenlemeleri için bir adım daha atıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile bir araya geldi, İzmir için hayati öneme sahip olan İnciraltı’nın ortak akılla çözülmesi ve bölgede arsası olan vatandaşların mağduriyetinin artık giderilmesi gerektiğini ifade etti.

İnciraltı ve Bahçelerarası Mahalleleri’nin imar sorununun Balçova Belediyesi’nin 16 yıldır en çok önem verdiği konu olduğunu söyleyen Başkan Çalkaya, “EXPO süreci dahil her platformda bu bölgenin çözümü için gereken her desteği vereceğimizi dile getirdik. Çünkü bu alanın planlanmasının normal bir alanın planlanması kadar basit bir konu olmadığını düşünüyoruz. Bu konunun çözümü için bakanlıkların, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, Balçova Belediyesi’nin, sivil toplum kuruluşları ve odaların en önemlisi de yıllardır imar bekleyen vatandaşların ortak bir çözüm üzerinde anlaşması gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

‘Sağlık turizminin merkezi’

Çalkaya, “Balçova, yüzyıllardır jeotermal su kaynaklarıyla sağlık turizminde dünyanın bildiği bir merkez. İnciraltı gibi denize kıyısı olan bir bölgenin de yapılacak planlamanın ardından sağlık turizmi, konut alanı, sağlık serbest bölge alanları sayesinde yaratacağı ekonomik gelirin ve iş imkanlarının sadece Balçova için değil İzmir ve ülkemiz için de önemli. Burada İzmir’in doğal güzelliğine zarar vermeyen bir planlama yapılması için tüm kurumların ortak akılda buluşması ve siyaset üstü bir anlayışla konuya yaklaşması gerekiyor” diye konuştu.

Ortak akıl vurgusu yaptı

Kaya da, “Bakanlığımız tarafından İnciraltı’nda yeniden planlama yapılıyor. Bu süreçte kentteki tüm paydaşlardan yeni planlama sürecine katkı koymalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. İnciraltı’ndaki alanın sağlık ve termal turizm temalı planlanmasıyla birlikte İzmir kazanacak. Burada olmazsa olmazlarımız, sağlık ve turizm temalı bir planlama ile kentin çok büyük bir yeşil alan kazanması. Ege Turizm planında nasıl şeffaf bir süreç yürütülüyor, Çeşme Belediye Başkanı ve belediye bürokratlarının her safhada görüşleri alınıyorsa İnciraltı’nda da aynısı olacak. İnciraltı ile Ege Turizm Planı’nı birbirine entegre edeceğiz. İzmir’in ekonomisine, istihdamına, turizmine büyük katkı koyacak bu projeyi gerçekleştireceğiz” dedi.

Üç mahalleyi kapsıyor

Çiğli Harmandalı’da ise bölge sakinlerinin yakından takip ettiği imar düzenlemelerinde sona gelindi. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce onaylanmasının ardından Çiğli Belediyesi tarafından yürütülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmalarında sona gelindi. Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından kısa süre içinde tamamlanacak plan, Çiğli Meclisi’nde kabul edilip Büyükşehir Meclisi’nde onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Çalışmaların Cumhuriyet, İnönü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinin de içinde bulunduğu 529 hektarlık bir alanı kapsadığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Halkımızın yıllardır sıkıntısını çektiği imar problemini çözüyoruz” şeklinde konuştu.