BİST98.7380.00EURO 7.680.23USD7.090.27ALTIN388.890.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İmmün plazma ile sağlığına kavuştu
    ABONE OL
    06.05.2020 - 07:00 | | AA

    İmmün plazma ile sağlığına kavuştu

    MANİSA’DA Kovid-19 teşhisiyle yatırıldığı hastanede, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşan 71 yaşındaki Muammer Yıldız, hastaneden ayrıldı.

    İmmün plazma ile sağlığına kavuştu

    MANİSA’DA Kovid-19 teşhisiyle yatırıldığı hastanede, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşan 71 yaşındaki Muammer Yıldız, hastaneden ayrıldı. Hastane personelinin alkışları arasında evine uğurlanan Yıldız, “Kendimden ümidi kesmiştim. Hastaneye yattığımda saçımda bu kadar kır yoktu. 20 günde bu hale geldim” dedi. Yıldız, plazma bağışladı, tedavisine katkı sunanlara teşekkür etti.

    Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladıKocaeli’nin Gebze ilçesinde Ramazan davulcuları klarnet ve darbukalarla seslendirdikleri sokaklarda hem bahşiş topladı hem de vatandaşları eğlendirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronada acı biber etkisi

    Koronada acı biber etkisi

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    1071 rakımlı tepe için mücadelelerin tarihi

    1071 rakımlı tepe için mücadelelerin tarihi

    Sıradaki Haber