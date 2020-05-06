İmmün plazma ile sağlığına kavuştu

MANİSA’DA Kovid-19 teşhisiyle yatırıldığı hastanede, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşan 71 yaşındaki Muammer Yıldız, hastaneden ayrıldı. Hastane personelinin alkışları arasında evine uğurlanan Yıldız, “Kendimden ümidi kesmiştim. Hastaneye yattığımda saçımda bu kadar kır yoktu. 20 günde bu hale geldim” dedi. Yıldız, plazma bağışladı, tedavisine katkı sunanlara teşekkür etti.