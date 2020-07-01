Imzalar tamam Kaf Kaf Bornova’da

TFF 3. Lig 2. Grup’ta iç saha maçlarını yıllardır Atatürk Stadı’nda oynayan Karşıyaka, yeni sezonda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nı kullanmak için Bornova Belediyesi ile protokol imzaladı. İmza törenine Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetimin yanı sıra yeşil kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Tayfun Yelkenbiçer de katıldı. Yeni sezonun ilk bölümünde Atatürk Stadı’nda oynamaya devam edecek olan Kaf Kaf, Bornova’ya taşınmak için yapımı süren Alsancak Stadı’nın bitmesini bekleyecek. Halen Bornova’da oynayan TFF 1. Lig’deki İzmir temsilcileri Altay ve Altınordu sezon içinde inşaatının bitmesi beklenen Alsancak Stadı’na taşındıktan sonra Karşıyaka, Bornova Stadı’nı kullanan tek kulüp olacak.