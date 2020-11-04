‘İnceleme, en geç 10 günde bitecek’

İzmir’de meydana gelen depremin ardından bölgede çalışmalara başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri öncelik taşıyan binaların kolon ve kirişlerinden beton örnekleri alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ve Bornova’da bulunan yaklaşık 100 bin binada detaylı tespit çalışması yapacak. Binalar; az, orta ve ağır hasarlı şeklinde kategorilere ayırılacak.



Genel Müdür Yardımcısı Murat Akın, depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahaya inerek incelemelere başladıklarını söyledi. Özellikle yıkım olan binaların

olduğu bölgelerdeki ayakta kalmış yapıların risk taşıyıp taşımadığını araştıracaklarını anlatan Akın, “Binaların ilk olarak risk grubunda bulunup bulunmadığına bakıyoruz. Bunun yanında, kamu binaları ve vatandaşların toplu şekilde kullandığı mekanları inceledik. Yapılarda hasar tespit çalışmalarına başladık. Örnek alma işlemleri yapılıyor” dedi.



‘Tüm daireler geziliyor’



Bina incelemelerinin öncelikle dışarıdan başladığını, daha sonra içeriye girerek kritik noktalara, giriş ve bodrum katlarındaki taşıyıcılara bakıldığını kaydeden Akın, şunları kaydetti:

“Tüm kat ve daireler gezildikten sonra da binaların değerlendirmesini yapıyoruz. Bunu az hasar, orta hasar ve ağır hasar, yani yıkılacak diye sınıflandırıyoruz. Depremin hemen ardından başladığımız çalışmalarda 10 bin bina inceledik. Belirlediğimiz bu bölgede yaklaşık 100 bin yapı olduğunu düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda 1 hafta, 10 gün içerisinde bunları bitirmeyi planlıyoruz.”



7 binaya acil yıkım!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZUM’daki basın toplantısında deprem sonrası çalışmalarla ilgili açıklamalar yaptı. Yıkılan bina sayısının 7, hasarlı bina sayısının 504 olduğunu belirten Soyer, “Enkazdan 106 kişi kurtarıldı” dedi. Bakanlıkça yürütülen hasar tespit çalışmaları için Büyükşehir’in 131 teknik personelini yönlendirdiklerini söyleyen Soyer, “Dünden beri (önceki gün) 4 bin 424 binada hasar tespit çalışması tamamlandı. 3 bin 903’ü hasarsız. Az hasarlı bina 397, orta hasarlı bina 66, ağır hasarlı bina ise 42. Acil yıkılması gereken bina sayısı da 7” dedi. Soyer, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve birliğe bağlı odaların başkanlarıyla da bir araya geldi, deprem konusunda TMMOB’un birikiminden yararlanmak istediklerini söyledi.