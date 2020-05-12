İnönü’nün kızından anılar

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Mevhibe-İsmet İnönü’nün torunu 22-24-25-26. dönem milletvekili Gülsün Bilgehan ve Mevhibe-İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’in katılımıyla online anneler günü etkinliği düzenledi. Cumhuriyet’in kuruluşunu görmüş Ankara Pembe Köşk’ten sizinle beraber oluyoruz“ diyen Bilgehan, “Evlatlarımızın velayet, vesayet hakları, yani anne olma hakkını medeni kanunla elde ettik. Anneliğimizi Atatürk’e borçluyuz” diye konuştu. Toker ise, “ Atatürk’ü aile büyüğü olarak tanıdım, aynı sofrada yemek yeme şansına eriştim” dedi.