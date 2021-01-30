İnşaatlara düzen

Kuşadası Belediyesi, kentte gerçekleşen inşaat faaliyetlerinin İmar Kanunu’na uygun olarak yürütülmesi amacıyla bir talimatname hazırladı. İnşaat sahasında alınması gereken önlemler ile hafriyat ve inşaat atıklarına ilişkin maddelerin yer aldığı talimatname, inşaat firmalarına tebliğ edilmeye başlandı. İlgili kanun ve yönetmelik hükümlere uymayanlara gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.