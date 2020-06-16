İNSAN SELİ

İzmirliler, hafta sonu sahiller, piknik alanları ve turistik ilçeleri doldurdu. İnciraltı Kent Ormanı’na gidenler mangal yapıp denize girdi. Kimilerinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Uzun süre evde kalan vatandaş tedirgin olsalar da psikolojilerini rahatlatmak için dışarı çıkma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Kent merkezinde de sahiller doldu, Konak ve Alsancak sokaklarında insan trafiği yaşandı. Her yaştan vatandaşın ise maskesiz olduğu gözlendi. İzmir’in cennet köşesi Çeşme’de de çarşı kalabalığında çok sayıda maskesiz kişi dikkat çekti. Aynı manzaralar Kemalpaşa’da da görüldü.

Esnaf memnun oldu

İzmir ve Türkiye’nin gözde tatil beldesi Foça ise, yazlıkçılar ve günübirlik ziyaretçilerin akınına uğradı. Giriş çıkışlarda trafik kilitlendi, otoparklarda yer kalmdı. Plajlar, ahşap iskeleler denizde serinlemek isteyenlerle doldu. Gezi teknelerinin küçük bir bölümü günlük ada turlarına başladı, diğerleri saatlik turlar düzenledi. Pandemi dolayısıyla turları yasaklanan bisiklet ve motosiklet tutkunları da ilçe merkezinde ve kırsal kesimlerde araç kullanmanın keyfine vardı. Kafeler, büfeler, lokantalar ve esnaf ise ziyaretçilerle birlikte üç ayın ardından yoğun mesai yapıp hafta sonunu memnun tamamladı. Meydanlar ve oturulabilir noktalardaki kalabalıkların maske ve sosyal mesafeyi ihmal ettiği görüldü.