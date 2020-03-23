İnsanlık ölmedi

Koronavirüse karşı riskli grupta olan kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmaması uyarıdan yasağa dönüştü, Karşıyaka’da yaşayan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay, bu kişilere yardımcı olabilmek için bir iyilik hareketi başlattı. Aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Sağay, iki oğlunun da desteği ile apartman girişine astığı, ‘Apartmanımızdaki 60 yaş üzerinde ve rahatsızlığı olan varsa alışverişlerini yapabiliriz. İhtiyaç duyarsanız lütfen çekinmeyin’ yazılı not ile market alışverişleri için gönüllü olacağını duyurdu. Telefondan ihtiyaçlarını öğrendiği yaşlı komşuları için maske ve eldiven takarak market alışverişi yapan Sağay, ürünleri bazı komşularına kapıdan verirken, kronik hastalığı olanlar için ise kapıya bırakıyor.

Yöneticilere örnek oldu

Apartmandaki 6 dairenin en genç sakini olduğunu anlatan Ebru Atilla Sağay, “Ben tiyatro oyuncusu olduğum için pek evde durmuyordum, pek birbirimizi göremezdik. Şimdi evdeyim ve benden faydalansınlar istedim. Onlar oyunlara geliyordu, şimdi birazcık da ben onlara gidiyorum. Umarım koronavirüs salgınını birlikte atlatacağız, çünkü birlikte atlatılacak bir durum. Diğer apartman yöneticileri de bizi örnek almaya başladı” ifadesini kullandı.