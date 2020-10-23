İnsanlık ölmemiş!

İzmir’de taksi, Denizli’de de belediye otobüsü şoförü, takdir topladı. İzmir’de şoför Recep Alpboğa, taksisinde içinde bir miktar para ve pasaportun bulunduğu çantayı sahibine ulaştırdı. Yurtdışında yaşayan Mehdi Akıncı içinde 1500 avro, 6 bin lira ve pasaport bulunan çantasını tatil için geldiği İzmir’de bindiği takside unuttu. Akıncı, çantasının bulunması için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’ndan yardım istedi.

Teşekkür plaketi

Durumu fark eden taksici Alpboğa da, olayı durağına ve emniyet ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ve odanın çalışmasının ardından çanta Akıncı’ya teslim edildi. Oda Başkanı Celil Anık, davranışı dolayısıyla tebrik ettiği Alpboğa’ya plaket verdi. İzmir’deki tüm taksicilerin aynı duyarlılıkta olduğunu belirten Anık, “Araçlarımızda unutulan, düşürülen eşyaların tesliminde örnek başarıya sahibiz. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Acile yetiştirdi

Denizli’de de büyükşehir belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcusunu hastanenin acil servisine yetiştiren otobüs şoförü takdirle karşılandı. Otobüs şoförü Bülent Deyneli, yönetimindeki araçla seyir halindeyken bir yolcunun fenalaştığını gördü. Bunun üzerine otobüs güzergahından çıkarak otobüsü Servergazi Devlet Hastanesi’ne yönlendiren Deyneli, kadın yolcuyu acil servis ekiplerine teslim etti. Deyneli, yolcuların kendilerine emanet olduğunu ifade etti, insanlık görevini yaptıklarını söyledi.