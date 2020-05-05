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    HaberlerEge Haberleri İnternete bağlı cihazlar ortak alanda tutulmalı
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    05.05.2020 - 07:00 |

    İnternete bağlı cihazlar ortak alanda tutulmalı

    YAŞAR Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak, dört duvar arasında kalmaktan kaynaklanan aile içi çatışmaların, internet ve özellikle de oyun bağımlığının önüne nasıl geçilebileceğini anlattı.

    İnternete bağlı cihazlar ortak alanda tutulmalı

    YAŞAR Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak, dört duvar arasında kalmaktan kaynaklanan aile içi çatışmaların, internet ve özellikle de oyun bağımlığının önüne nasıl geçilebileceğini anlattı. Herhangi bir uyumsuzluk ortaya çıktığında, bulunulan odayı değiştirmeyi ve çatışma yaşanan kişiyle yarım saat de olsa ayrı kalmayı öneren Altıntoprak, “Gevşeme için nefes teknikleri ve gerinme hareketleri fayda sağlayabilir. Öte yandan, evin içinde ortak bir amaca yönelik bir şeyler yapmak ilişkiler için önemli” diye konuştu. Altıntoprak, internet ya da oyun bağımlılığı problemi için de, “Cihazın, herkesin erişebileceği görünür bir yerde bulunması, kontrol etmeyi sağlar” önerisinde bulundu.

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