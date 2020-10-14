İpek Yolu koruma altına alınmalı

Konak’ta M.Ö. 1’inci yüzyılda Roma döneminde yapıldığı düşünülen İpek Yolu’nun hali yürek burkuyor. İki bin yıllık yolun üzerinde her hafta Eşrefpaşa Pazarı kuruluyor. Bunun yanında kalıntıların üzerine park edilen araçlar sebebiyle yolun birçok noktasında, çökmeler meydana geldiği görüldü. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Siyaset Tarihi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Engin Berber, tarihi yolun koruma altına alınması ve kazı çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti, “Üzerinde durdurduğumuz yolun, yaklaşık 8 metre sınırına yakın olduğu için ana cadde olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yaklaşık 500 metre aşağıda antik İzmir’in pazaryeri var ve Agora var. Bu yollar Roma ordularının, yurttaşlarının, kölelerinin ve malların geçtiği yollardır” dedi.

Berber, “Bölgede bulunan öğretmenevinin altında antik bir tiyatro olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu alanın tamamen kazınması gerekiyor. Ülke olarak bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ama gelecek kuşaklara aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz. Turizm adına da bu değerlerin paraya dönüştürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

PAZAR ESNAFI İKİYE BÖLÜNDÜ

Tarihi yol üzerinde kurulan pazardan alışveriş yapan Alaattin Ekenoğlu (54), bölgenin koruma altına alınması gerektiğini ifade etti, “İzmir’in altında çok fazla tarihi yapı olduğunu düşünüyorum. Yetkililer gereğini yapıp bu bölgeyi bir an önce koruma altına almalı” dedi. Mehmet Yücesoy (48) ise, “Tarihi esere zarar verilmiyorsa ben bir yanlış görmüyorum” diye konuştu.