İranlılar birinci

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, turizmden ticarete, konut alımından şirket kurmaya kadar İranlıların Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi. Türkiye’de uzun zamandır konut alımında Iraklıların birinci sırada yer aldığını belirten Kahraman, “Bu yılın ilk 4 aylık verilerine bakıldığında İranlıların geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58,1’lik artışla 2 bin 21 konut satın alarak birinci sıraya yükselmesi dikkat çekti. Yabancılara yapılan konut satışlarında Nisan ayı verilerine göre; İzmir ise 4’üncü sırada yer alıyor. Kentte, ilk dört ayda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artışla yabancılara 239 adet konut satışı gerçekleşti. İlk dört ayda Ege Bölgesi’nde İzmir’i, 204 adet konut satışıyla Muğla takip etti” diye konuştu.