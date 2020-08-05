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    05.08.2020 - 07:00 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    İranlılar İzmir’i seçiyor

    İZMİR’de, pandemi sürecinde yavaşlayan yabancılara konut satışı, İranlı yatırımcılarla yeniden yükselişe geçti.

    İranlılar İzmir’i seçiyor

    İZMİR’de, pandemi sürecinde yavaşlayan yabancılara konut satışı, İranlı yatırımcılarla yeniden yükselişe geçti. Gayrimenkul danışmanı Vahid Raghebi, “İran’a yakınlığı ve güvenli şehir olması etkili oluyor. Türkiye’de yaşamını sürdürmek isteyenler İzmir’den konut satın alıyor” dedi.
    İran’dan gelip Türk vatandaşı olmak isteyen çok sayıda müşteri olduğunu ve İzmir’i tanıtım çalışmaları yaptıklarını belirten Raghebi, “Daha çok Mavişehir, Karşıyaka ve Narlıdere tarafını tercih ediyorlar. Talepler Alaçatı, Çeşme ve Urla’da da arttı. Buraya gelenler parası olanlar, bir süre sonra yatırım da yapıyorlar” diye konuştu. İzmir’i denizi ve güvenliği dolayısıyla tercih ettiğini anlatan mimar Mohamad Reza Shahmivi de (35), “Tatil için sıklıkla İzmir’e geliyordum. 9 yaşındaki kızımın burada yaşamasını istedim. Tahran’a göre ev fiyatları düşük, üçüncü konutumu aldım. Yedi ay önce de Türk vatandaşı olmaya karar verdim, burada ambargo yok yatırım da yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı. l 

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