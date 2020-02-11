Irgıllı ve Özdemirci sıcak asfalta kavuştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinin Irgıllı Mahallesi’ne 5 bin 600 metre içme suyu, 22 bin 100 metre de kanalizasyon; Özdemirci Mahallesi’ne ise 40 bin metre içme suyu hattı ve 32 bin metre kanalizasyon hattı döşedi. Tamamlanan çalışmaların ardından da iki mahalleye toplamda 13 bin 200 ton sıcak asfalt döküldü. Kentin güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Vatandaşın nerede neye ihtiyacı varsa gidermeye devam ediyoruz” dedi.