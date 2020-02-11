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    HaberlerEge Haberleri Irgıllı ve Özdemirci sıcak asfalta kavuştu
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    11.02.2020 - 07:00 |

    Irgıllı ve Özdemirci sıcak asfalta kavuştu

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinin Irgıllı Mahallesi’ne 5 bin 600 metre içme suyu, 22 bin 100 metre de kanalizasyon; Özdemirci Mahallesi’ne ise 40 bin metre içme suyu hattı ve 32 bin metre kanalizasyon hattı döşedi.

    Irgıllı ve Özdemirci sıcak asfalta kavuştu

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinin Irgıllı Mahallesi’ne 5 bin 600 metre içme suyu, 22 bin 100 metre de kanalizasyon; Özdemirci Mahallesi’ne ise 40 bin metre içme suyu hattı ve 32 bin metre kanalizasyon hattı döşedi. Tamamlanan çalışmaların ardından da iki mahalleye toplamda 13 bin 200 ton sıcak asfalt döküldü. Kentin güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Vatandaşın nerede neye ihtiyacı varsa gidermeye devam ediyoruz” dedi.

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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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