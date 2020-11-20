İş dünyasından eğitime destek

Bornova Belediyesi, salgın döneminde uzaktan eğitim almak zorunda kalan ihtiyaç sahibi öğrenciler ve depremzede çocuklar için harekete geçti. Belediye, evinde tableti, bilgisayarı olmayan ve uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrencilere tablet dağıtmak için iş dünyasından gelen bağışlara aracılık etmeye başladı. Son olarak Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından bağışlanan 50 tableti Başkan Mustafa İduğ teslim aldı.

500 adet bağışladılar

Bornova’da 1. sınıftan 12. sınıfa kadar 60 bin öğrenci bulunduğunu belirten Başkan İduğ, “5 bin 500 öğrenciye yüz yüze eğitim veren Belgem kurslarımız var. Fakat biz daha fazla çocuğumuza ulaşabilmek adına 2019 yılı ekim ayında Dijital Dershane projemizi başlattık. Bu proje 3 bin 700 saat ders anlatılan bir internet portalı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz projemiz şimdi örnek olmaya başladı. Hedefimiz iş dünyasından 5 bin adet tablet bağışı sağlamak” şeklinde konuştu.

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin Aktaş da, “Elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.