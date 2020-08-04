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    HaberlerEge Haberleri İş insanı Cengiz’in dördüncü kitabı çıktı
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    04.08.2020 - 07:00 |

    İş insanı Cengiz’in dördüncü kitabı çıktı

    Daha önce Cemal Süreya’nın hayatını kaleme aldığı ‘Yalnızlığın Başkenti’ romanı ile ses getiren Hüseyin Cengiz, yazdığı yeni kitabıyla büyük şair Ahmed Arif’in hayatına ışık tutuyor.

    İş insanı Cengiz’in dördüncü kitabı çıktı

    Zel Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve İZSİAD Yönetim Kurulu üyesi olan Cengiz, yedi yıl önce “İçindeki Bana Dokun” isimli deneme kitabıyla edebiyat dünyasına adım attı. İlk kitabından iki yıl sonra “Ve Sonra Yol Bitti” adında Türkiye’deki üç önemli göç hikayesini anlatan aşk ve kardeşlik romanı yazdı. Süreya’nın yaşamının izini sürdü kitabının 21 baskı yaptığını dile getiren Cengiz, “Büyük ilgi görmesi bu alanda bir eksiklik olduğunu hissettirdi bana. Büyük şairlerin dizelerini, yazarların satırlarını biliyoruz ama yaşamlarına tam anlamıyla vakıf değiliz. Bu yüzden büyük halk ozanı Ahmed Arif’in de fırtınalı yaşamını okuyucularla buluşturmak istedim” dedi.

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