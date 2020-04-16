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    HaberlerEge Haberleri İşadamı Çelik’ten 150 bin lira bağış
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    16.04.2020 - 00:03 |

    İşadamı Çelik’ten 150 bin lira bağış

    Burhaniye Güreş Ağası Doğan Çelik, yardım kampanyasına toplam 150 bin lira bağışta bulundu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, katkılarından dolayı Çelik ve ailesine teşekkür plaketi verdi.

    İşadamı Çelik’ten 150 bin lira bağış

    Büyük Avrasya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Çelik, kampanya hesabına 100 bin lira yatırdı, erzak paketi için de 50 bin lira bağışladı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, destekte bulunma isteğini ileten ve kampanyaya katılan işadamı Çelik’e ve ailesine, katkılarından dolayı teşekkür etti. Deveciler, Çelik’in yardımlarının birçoğunu çocuklarıyla birlikte Büyük Avrasya Holding ailesi olarak yapmasından dolayı, Yavuz Tuğrul Çelik ve Duru Çelik’e de birer plaket verdi, “Sayın Çelik ve ailesine Burhaniye halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

    Burhaniye’ye başta yağlı pehlivan güreşleri, iftar yemekleri ve festivaller gibi organizasyonlarda destek olan işadamı Doğan Çelik, belediyeye de ambulans, hasta nakil ve cenaze araçları ile çim biçme traktörü başta olmak üzere, birçok bağışta bulundu.

    İki bankaya başvurulabilir

    Yardım yapmak isteyenler, Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nda bulunan Burhaniye Belediyesi Kovid-19 yardım hesaplarına nakdi bağışlarını yapabiliyor. Gıda yardımı yapmak isteyen de yardımda bulunmak için Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası’na başvurabiliyor.

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